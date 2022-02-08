Його тіло знайшли на відстані 20 метрів від берега.

У мережі з'явилося відео, на якому житель Дніпропетровщини пірнає в ополонку та йде під лід. Його тіло підняли на поверхню наступного дня.

Відео опублікував Telegram-канал Труха.

Відомо, що інцидент стався ще 5 лютого. Чоловіки прорубали лід біля Каховського водосховища

Один з них попросив зняти на відео, як він буде пірнати. Він роздягнувся, пригнув у воду, але одразу пішов під лід.

На відео можна побачити, як його друг намагається прорубати лід біля того місця, де він пірнав, однак не може визначити, де той перебуває.

Обережно! Відео містить кадри, що шокують!

Наступного дня рятувальники знайшли його тіло на відстані 20 метрів від берега.

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