Серед їхніх клієнтів були власники невеликих крамниць.

На Дніпропетровщині кіберполіція викрила подружжя на виготовлені та продажу підроблених банкнот.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, організував схему 42-річний чоловік. До незаконної діяльності він залучив свою 33-річну дружину.

«Фігурант придбав спеціалізовану техніку та папір для незаконного виробництва банкнот. Фігуранти підробляли купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фальшиві гривні вони використовували для власних цілей, а також продавали у месенджері за 40% від їхньої реальної вартості. «Продукцію» постачали замовникам методом так званих закладок. Серед охочих придбати підроблені банкноти були і власники невеликих крамниць.

За місцем мешкання фігурантів та в їхньому автомобілі працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, модифікований принтер із спеціальною фарбою та папером, «чорнові» записи та підроблені гривні. До проведення обшуків також було залучено спецпризначенців. Наразі правоохоронці встановлюють можливих спільників фігурантів.

Організатору оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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Автор: Світлана Макринська