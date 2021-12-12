Попередньо встановлено, що під час руху водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та перекинувся.

Сьогодні, 12 грудня, о 00:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Т-0412, між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що за викликом негайно було направлено чергове відділення 3 державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте такожДТП із маршруткою під Тернополем: стало відомо про загиблих"По прибуттю до місця події рятувальники попередньо встановили, що під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок події загинув пасажир, громадянин, 1992 року народження, та постраждали дві дитини (дівчинки, 2005 та 2006 років народження), які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Особовим складом ДСНС надано допомогу медикам по перенесенню постраждалих дітей до автомобіля екстреної медичної допомоги та виконано комплекс заходів для запобігання виникненню пожежі.

Співробітники поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

Нагадаємо, вранці 7 грудня біля села Брусилів Чернігівської області зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобусом, загинули 13 осіб, а ще близько десяти – постраждали.

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Автор: Тетяна Герасименко