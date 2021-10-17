Імовірно, людей викрала одна з місцевих банд.

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі були викрадені християнські місіонери з США.

Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією представників Служби безпеки Гаїті на цей час відомо про викрадення 17 місіонерів, також є інформація про те, що в списку зниклих є діти місіонерів та інші члени їх родин.

За попередньою інформацією, місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту з дитячого притулку. Напад стався на зупинці. Ймовірно, людей викрала одна з місцевих банд.

Вбивство президента Гаїті:

У ніч на 7 липня 2021 року у власній резиденції вбили президента Гаїті Жовенеля Мойза. У нього вистрілили щонайменше 12 разів. Перша леді Мартін Мойз була поранена і доставлена в лікарню в США.

Міністр оборони Колумбії Дієго Молано Апонте заявив, що до вбивства причетні колишні колумбійські військові.

В ході розслідування затримали 15 колумбійців і двох громадян США гаїтянського походження.

Автор: Олена Коваленко