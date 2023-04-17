Ще одну гранату РГД зловмисник кинув до подвір'я інших мешканців громади.

У Харківській області чоловік кинув гранату під автомобіль, внаслідок вибуху поранено трьох людей.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, подія трапилася близько 18:30 16 квітня в селищі Приколотне Куп'янського району.

Зазначається, що 45-річний чоловік кинув гранату типу РГН під колеса автомобіля, припаркованого біля одного з домоволодінь, внаслідок чого стався вибух.

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"В автівці у цей час перебували 39-річний водій та двоє пасажирів віком 63 і 30 років. Усі вони отримали осколкові поранення нижніх кінцівок", - додали в прокуратурі.

Як зазначили в поліції Харківської області, ще одну гранату РГД зловмисник кинув до домоволодіння інших мешканців громади. "Боєприпас не розірвався. Ніхто з господарів будинку не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку, який кинув гранати, повідомлено про підозру за фактами закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб, придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Вибух гранати у Києві - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше увечері 15 квітня в Києві на Троєщині вибухнула граната. Поранення отримали двоє людей, їх госпіталізовано в лікарню.

Згодом правоохоронці затримали винуватця інциденту. Ним виявився 34-річний мешканець Києва, який через ревнощі кинув гранату посеред вулиці в знайому з чоловіком.

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