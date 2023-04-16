Вибух прогримів у Деснянському районі столиці.

Увечері у суботу, 15 квітня 2023 року, в Деснянському районі Києва пролунав вибух. На вулиці Милославській вибухнула граната, внаслідок чого травмувалися двоє осіб.

"Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження", – повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що потерпілих госпіталізовано у лікарню. Усі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці. На місці вибуху гранати працюють профільні служби.

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Через сильні опади в столиці фиксируется підвищення рівня води в Дніпрі. Як наслідок - підтопило берегову зону. Під водою опинилася частина парку "Наталка".

11 квітня у центрі Києва сталася пожежа. Палав корпус Київського національного університету імені Карпенка-Карого на Хрещатику.

Крім того, нещодавно у Соломʼянському районі столиці чоловік обстріляв один із кісоків. Затриманим виявився уродженець тимчасово окупованого Донецька.

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