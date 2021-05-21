Чоловік з травмою ноги вимагав від медиків першочергової уваги до себе. В результаті події лікар та медсестра отримали тілесні ушкодження.

На Харківщині п’яний мотоцикліст, який потрапив у ДТП, скоїв у Чугуївській центральній лікарні напад на медиків.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, повідомлення про подію у приймальному відділенні лікарні надійшло до правоохоронців 21 травня близько 00:05.

Прибувши за викликом, поліцейські встановили, що до медичної установи звернувся чоловік з травмою ноги, яку отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. З місця аварії травмованого мотоцикліста забрав брат та відвіз до Чугуївської центральної лікарні.

Читайте такожУ Києві обстріляли військову частину Нацгвардії - соцмережі (відео)«У цей час лікарі надавали допомогу іншому пацієнтові з серйозною травмою. Черговий лікар та медична сестра запропонували чоловікам трохи зачекати. Але вони почали вимагати першочергової уваги до себе. Ймовірно, через стан алкогольного сп’яніння, поводилися вкрай агресивно. Постраждалий наніс тілесні ушкодження лікарю, вдарив медичну сестру та влаштував у приміщеннях безлад. Після чого нападник у супроводі двох чоловіків покинули медичну установу», - йдеться у повідомленні.

Працівники поліції розшукали 26-річного чоловіка та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння за допомогою алкотестеру чи в найближчому медичному закладі. Громадянин відмовився.

Поліцейські склали на водія мотоцикла протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), за ч. 4 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та постанову ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

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Автор: Світлана Макринська