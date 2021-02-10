Поліцейські безпідставно побили фермерів та застосували до них кайданки.

Трьом співробітникам полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Харківській області повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень.

Про це інформує прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 вересня 2020 року троє поліцейських у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі Skoda Octavia здійснювали патрулювання Сахновщинського району області.

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«Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда комбайн та трактор з причепом, біля яких перебували чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби. На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем їхнього мешкання і їх можуть привезти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли їм удари руками та ногами по тулубу, а також застосували кайданки.

Поліцейським повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Світлана Макринська