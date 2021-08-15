Зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

У Херсонській області психічно хворий чоловік убив поліцейського і поранив медика, які прибули на виклик його матері.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, сьогодні вранці в с. Веселе Новокаховської міської громади під час обслуговування виклику ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції місцевого підрозділу поліції та представник служби "103".

Начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін повідомив, що близько сьомої ранку за номерами "102" та "103" зателефонувала мешканка с. Веселе, яка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби.

"Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні. За вказаною адресою виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та "швидка допомога". Однак, коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я, хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції", - зазначив він. При цьому повідомив, що поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер, а життю медпрацівника загрози немає.

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Прокудін зазначив, що зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу.

В повідомленні сказано, що чоловік, який нападав, затриманий в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. На місці події працює група слідчих обласного главку поліції. "Попередня кваліфікація – ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі)", - зазначають в поліції.

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Автор: Надя Пришляк