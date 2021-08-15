Останні секунди перед аварією зафіксувала камера на стовпі неподалік.

В Одеській області перекинувся автомобіль з правоохоронцями, троє з них загинули, один в реанімації, його стан важкий. Журналісти дізнались подробиці трагедії.

Як йдеться у сюжеті ТСН, останні секунди перед аварією зафіксувала камера на стовпі неподалік. Легковик заїхав у село Зоря, водій ще не встиг скинути швидкість, але вона помірна. Асфальт тут гарний і водій не виконував жодних маневрів. Аж раптом машина різко бере праворуч і злітає з траси.

Удар в бетонну конструкцію нівечить метал і люди опиняються заблокованими всередині. Місцеві вибігають з домівок, намагаються врятувати постраждалих.

"Всі кинулися, всі стали кричати: "Швидку, викликайте швидку!". І потім у ДСНС зателефонували. Кинулися, але їх нереально було витягнути. ДСНС різала машину і виймали їх", - розповіла місцева жителька Олена Арнаутова.

"Син мій заглянув у машину і там задній, де сидів, його нога була перевернута і рука аж позаду. Він його витягнув, він був живий, він так кричав", - розповіла журналістам місцева мешканка Надія Полторак.

Живого пасажира термінового госпіталізували. Як розповів в.о. головного лікаря Саратської лікарні Роман Балан, чоловік поступив у тяжкому стані, був направлений в реанімаційне відділення. Наразі його стан тяжкий, але стабільний.

Як з’ясувалось, поліцейські з ночі перебували в Ізмаїлі у відрядженні і поверталися до Одеси дуже втомлені. В Татарбунарах вони випили кави, але за попередніми даними, водій все ж заснув за кермом.

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В поліції оприлюднили імена загиблих. Це 38-річний Ігор Ольховський, 45-річний Сергій Маковецький та наймолодший, 26-річний Олександр Братінов.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ДБР розпочало розслідування.

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Автор: Дмитро Захаров