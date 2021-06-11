Також її оштрафували на 5 тис. 100 грн і відібрали у неї зароблені фотографуванням гроші.

У Херсонській області вигнали з роботи поліцейську за те, що вона після служби підробляла фотографом.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні йдеться, що поліцейська, порушуючи обмеження та заборони щодо сумісництва з іншими видами діяльності, займалася іншою оплачуваною роботою, а саме систематично надавала послуги приватного фотографа у Херсоні.

"У суді повністю доведено наявність складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною першою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв’язку з чим правоохоронця визнано винним та піддано адміністративному стягненню у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 тис. 100 грн - УНІАН) з конфіскацією отриманої винагороди від роботи за сумісництвом. Постанова суду набрала законної сили, порушником штраф сплачено в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

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Також за поданням прокуратури керівництво звільнило жінку з лав поліції.

"З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню пов’язаного з корупцією правопорушення, обласною прокуратурою внесено подання, яке розглянуто із вжиттям заходів. Наказом Департаменту патрульної поліції України службову особу звільнено зі служби в поліції у зв’язку з набранням законної сили рішення суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією".

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Автор: Дмитро Хилюк