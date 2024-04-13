На зауваження та вимоги покинути приміщення жінка не реагувала.

У Дунаївцях Хмельницької області жінка спровокувала скандал у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Як повідомили в ОК "Захід", представниця громадської організації "Доста Україна" влаштувала провокацію, випорожнившись просто у коридорі ТЦК. На зауваження та вимоги покинути приміщення жінка не реагувала.

У Facebook ГО після інциденту заявили, що військовослужбовці ТЦК нібито побили їхню "активістку". Втім, згодом ТЦК оприлюднило відео з камер відеонагляду, на яких видно момент провокації. На випорожнення жінки у коридорі зреагували кілька працівників, але фізичної розправи не було.

"Потерпіла" відмовилась пройти медогляд та госпіталізацію у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Інші інциденти в ТЦК

На Одещині невідомі у "пікселі" заштовхали підлітка у бус і вивезли з села. У селі Приозерне Суворовської громади, кілька чоловіків, одягнені у військову форму, на вулиці схопили 14-річного підлітка та вивезли за межі населеного пункту. У відділі соціального захисту населення Суворовської селищної ради розповіли, що подія сталася 2 квітня приблизно о 17.00-17.30. Учень однієї зі шкіл, ішов вулицею у справах, коли біля нього зупинився білий мікроавтобус та троє чоловіків у балаклавах з намальованими на них білими щелепами, у формі, озброєні автоматами, схопили його та заштовхали на заднє сидіння.

Дорогою, кілька кілометрів, невідомі мовчали, а потім спитали хлопчика про те, скільки йому років. Зрозумівши, що "взяли" неповнолітнього, висадили з машини на трасу.

За даним фактом розпочато провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

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