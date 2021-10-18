Нелегалів завозили в Україну під виглядом студентів.

Правоохоронці викрили ділків, які незаконно легалізували в Україні 3,5 тис. іноземців. Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили низку фірм із набору іноземних студентів.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Замість навчання "клієнти" використовували цей канал для подальшої легалізації в Україні або як перевальний пункт до країн Європейського Союзу. Більшість іноземців були вихідцями з країн Африки та Близького Сходу.

СБУ вийшла на учасників схеми в рамках кримінального провадження щодо каналів нелегальної міграції та фінансування міжнародних терористичних організацій. У Києві та Дніпрі було проведено низку обшуків, за результатами яких правоохоронці вилучили комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації; документи (серед яких близько 3,5 тис. "особових справ" іноземних громадян); печатки фірм-контактерів; значні суми готівки.

Читайте такожСБУ затримала злочинців, які переховувалися під іменами загиблих військових (відео)В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення чи сприяння терористичній організації), тривають процесуальні дії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегалів з Іраку.

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Автор: Дмитро Хилюк