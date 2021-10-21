В результаті серйозної ДТП в Київській області є постраждалі.

Поблизу міста Обухів Київської області сталася аварія за участю вантажівки та пасажирського автобуса, є постраждалі.

Про це повідомила патрульна поліція Київської області та опублікувала фотографії з місця надзвичайної події.

В автобусі перебували 17 громадян Білорусі, він рухався в напрямку Києва і не надав переваги в русі вантажівці, в результаті чого сталося зіткнення, і автобус перекинувся, поділився Відділ комунікації поліції Київської області.

"Зараз шестеро мандрівників доставлені в Обухівську центральну районну лікарню", – наголошується в повідомленні.

ДТП сталася в четвер, 21 жовтня, близько 15 години на 51 км автодороги Київ-Знам'янка.

На фото видно, що після аварії речі пасажирів були на дорозі.

Патрульна поліція попереджає про можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика й пропонує завчасно планувати свої маршрути, враховуючи зазначену інформацію.

Раніше стало відомо, що в Києві стався "бойовик" – в Оболонському районі п'яний чоловік за кермом автокрана влаштував ДТП, переховувався, а на машину заліз чоловік і намагався під час руху дістатися до кабіни водія. Пізніше авто вдалося зупинити.

Автори: Тамара Отовська, Наталія Хаджі, Екатерина Присяжнюк