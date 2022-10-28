38 пішоходів загинули у темний час доби за попередні два тижні.

У зв'язку з економією електроенергії у багатьох містах України вулиці майже не освітлені вночі. Через це зросла кількість аварій за участі пішоходів.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" повідомив керівник Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, з 10 жовтня, коли вперше було введено обмеження споживання електроенергії після масштабної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі, до 23 жовтня на вулицях українських міст загинув 51 пішохід. З них 38 – у темний час доби. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні.

Відео дня

Очільник Патрульної поліції закликає пішоходів бути особливо уважними і використовувати світловідбивальні елементи.

"У темний час доби кожен пішохід має неодмінно використовувати світловідбивальні елементи. Не нехтуйте елементарними речами, що можуть врятувати життя. Будьте помітними на дорозі, бережіть себе та своїх рідних", – наголосив він.

Обмеження споживання електроенергії в Україні: що варто знати

10 жовтня і в наступні дні РФ завдала масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Лише 10-12 жовтня 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено внаслідок обстрілу.

15 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині, 17 та 18 жовтня – завдали ударів по інфраструктурі в Києві.

22 жовтня внаслідок обстрілів було знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом були в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградщини.

У ніч на 27 жовтня російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження. Зокрема, в містах країни зменшили вуличне освітлення на 60%.

Киян попередили, що будуть нові графіки, за якими в Києві та області можуть вимикати світло на на 4-6 годин і довше.

Вас також можуть зацікавити новини: