Йдеться про роботи на Шамраївському родовищі гранітів та на території "Богуславського кар'єру".

Київська обласна військова адміністрація попередила жителів Білоцерківського та Обухівського районів про технологічні роботи, які супроводжуватимуться вибухами.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ОВА.

"До уваги жителів Білоцерківського та Обухівського районів! 30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт. Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції", - йдеться у повідомленні.

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Також вибухові роботи пройдуть з 11:00 до 16:00 30 серпня на території Богуславського кар'єру, що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

"Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", - закликали в ОВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині затримали чоловіка, який розстріляв прапор України та погрожував поліцейським гранатою.

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