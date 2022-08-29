Київська обласна військова адміністрація попередила жителів Білоцерківського та Обухівського районів про технологічні роботи, які супроводжуватимуться вибухами.
Про це повідомляється в Telegram-каналі ОВА.
"До уваги жителів Білоцерківського та Обухівського районів! 30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт. Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції", - йдеться у повідомленні.
Також вибухові роботи пройдуть з 11:00 до 16:00 30 серпня на території Богуславського кар'єру, що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.
"Просимо з розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій", - закликали в ОВА.
Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині затримали чоловіка, який розстріляв прапор України та погрожував поліцейським гранатою.