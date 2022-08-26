30-річному чоловіку "світить" до 7 років позбавлення волі.

На Київщині затримали чоловіка, який розстріляв прапор України та погрожував поліцейським гранатою.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, цього 30-річного чоловіка затримали минулої ночі в Обухівському районі.

За його словами, спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, а коли на місце прибув наряд, то взяв до рук гранату і погрожував підірвати правоохоронців та себе.

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"Працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У лиходія вилучили зброю, набої та гранату Ф-1", - розповів очільник поліції Київщини.

Зараз молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а за наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок.

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