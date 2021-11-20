Рятувальники ДСНС виконали роботи зі вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

На київському заводі загинули двоє працівників, на яких впав кількатонний верстат.

Про це повідомила комунальна аварійно-рятувальна служба Київська служба порятунку в Facebook.

Вказується, що причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт. Обидва робітники загинули на місці інциденту.

Рятувальники ДСНС виконали роботи зі вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити усі обставини цієї трагедії. За фактом події також провадиться службове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині у Петриківському районі 68-річного чоловіка придавило трактором, внаслідок чого він загинув на місці.

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Автор: Олег Давигора