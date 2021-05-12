На Луганщині в місті Привілля двоє школярів влаштували різанину на спортивному майданчику.
Деталі інциденту розповіла спікер поліції області Тетяна Погукай на сторінці у Facebook.
За її даними, між підлітками стався конфлікт, під час якого один з неповнолітніх вдарив іншого ножем. Потерпілого госпіталізували до лікарні, загрози його життю немає. Правоохоронцям про подію повідомила класний керівник семикласника.
Читайте такожПід Харковом чоловік влаштував різанину на вокзалі - постраждали четверо людей
"Співробітники слідчо-оперативної групи та ювенальні поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що між двома учнями стався конфлікт. 13-річний учень 7-го класу почав бити 12-річного учня 5-го класу. Молодший дістав кухонний ніж та двічі вдарив кривдника. Встановлено, що ніж він приніс аби вирізати рогатки", - йдеться в повідомленні.
За фактом внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу - умисне легке тілесне ушкодження.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Львівщині школяр прогуляв майже 700 уроків: покарання отримала його мати
- У школі на Полтавщині помер 12-річний учень
- Били ногами в пах: під Дніпром три школярки побили другокласника
- В Одесі восьмикласник на уроці бризнув у вчительку з газового балончика (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram