Внаслідок інциденту один з підлітків опинився в лікарні.

На Луганщині в місті Привілля двоє школярів влаштували різанину на спортивному майданчику.

Деталі інциденту розповіла спікер поліції області Тетяна Погукай на сторінці у Facebook.

За її даними, між підлітками стався конфлікт, під час якого один з неповнолітніх вдарив іншого ножем. Потерпілого госпіталізували до лікарні, загрози його життю немає. Правоохоронцям про подію повідомила класний керівник семикласника.

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"Співробітники слідчо-оперативної групи та ювенальні поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що між двома учнями стався конфлікт. 13-річний учень 7-го класу почав бити 12-річного учня 5-го класу. Молодший дістав кухонний ніж та двічі вдарив кривдника. Встановлено, що ніж він приніс аби вирізати рогатки", - йдеться в повідомленні.

За фактом внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу - умисне легке тілесне ушкодження.

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Автор: Юрій Годован