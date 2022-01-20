Через чотири дні після інциденту чоловіка екстрено прооперували.

На Львівщині прооперували 26-річного чоловіка, який під час святкування Нового року навмисно проковтнув кулькову ручку, бо посперечався з друзями.

Про це УНІАН повідомили у Першому територіальному медичному об’єднання Львова.

"Добряче випивши з друзями за святковим столом, молоді чоловіки посперечалися, і один із них навмисно проковтнув кулькову ручку, яка трапилася йому на очі. Вже наступного дня чоловік відчув біль у шлунку, але до лікарів не поспішав, думав, що минеться. Однак біль лише посилювався, і на четвертий день нового року чоловік опинився в операційній в лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об’єднання Львова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт скаржився на біль у шлунку, який не минав.

"Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Чоловік зізнався, що проковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич.

За словами медика, операція тривала три години – ручка пробила передню і задню стінки шлунка, туди потрапила інфекція. Це могло викликати перитоніт.

"Операція була не з простих ще й тому, що пацієнт раніше переніс вже оперативні втручання на шлунку, у нього були спайки", - зазначив Герич.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові однорічна дитина проковтнула 11 магнітів, вони утворили у кишківнику кільце.

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