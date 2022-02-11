Реалізувати свої плани зловмисники не встигли: за кілька днів до злочину їх викрили працівники правоохоронних органів.

У Львівській області інструктор з бойової підготовки однієї з військових частин Нацгвардії та громадянин Білорусі планували вбивство представника місцевого забудовника.

Як повідомила у п'ятницю, 11 лютого, прес-служба Державного бюро розслідувань, слідчі територіального управління Львова завершили досудове розслідування стосовно підозрюваних. Обвинувальний акт направили до суду.

"Влітку 2021 року військовослужбовець разом з іноземцем отримали замовлення на вбивство представника однієї з фінансово-промислових груп Прикарпаття. Спільники підготували засоби конфіденційного зв'язку, технічні пристрої для моніторингу руху транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Вони стежили за жертвою, вивчали її спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найбільш сприятливі для вчинення злочину місце і час", - розповіли в ДБР.

Однак реалізувати свої плани зловмисники не встигли: за кілька днів до вбивства їх викрили працівники правоохоронних органів.

Тепер військовослужбовця та іноземця обвинувачують у підготовці до вбивства, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб, та у придбанні, носінні й зберіганні вогнепальної зброї без дозволу (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Їм загрожує до 15 років в'язниці. Слідство щодо замовника ще триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині СБУ зірвала план спецслужб Кремля, які найняли українців для провокацій в Росії.

А у Києві правоохоронці затримали ворожого агента, який готував теракт.

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