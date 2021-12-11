Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід.

На Львівщині затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейських.

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, інцидент стався ввечері 10 грудня у Червонограді.

Так, на вулиці Святого Володимира невідомий чоловік, озброєний ножем та саперною лопаткою, погрожував перехожим.

Правоохоронці, які прибули на місце, намагались заспокоїти чоловіка, проте він не реагував на законні вимоги поліції, чинив опір та напав на поліцейських з ножем.

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Із застосуванням спецзасобів поліція затримала його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом правоохоронці встановили особу затриманого - ним виявився 35-річний житель Червонограда, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 345 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

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Автор: Антоніна Доломанжи