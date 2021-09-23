Бійка почалася після того, як лідер руху Saveфоп Сергій Доротич спробував через кордон поліції прорватися до будівлі парламенту, що оточена силовиками.

Під Верховною Радою сталася бійка між учасниками акції SaveФОП і правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За їхніми даними, бійка почалася після того, як лідер руху Saveфоп Сергій Доротич спробував через кордон поліції прорватися до будівлі парламенту. Його затримали правоохоронці.

Як повідомили УНІАН в поліції Києва, вони зараз збирають інформацію з цієї нагоди.

Сам Сергій Доротич повідомив кореспонденту УНІАН, що зараз знаходиться в Печерському райвідділі поліції, куди його силою привезли з акції підприємців біля ВР.

"Ми йшли на акцію. До мене підійшли поліцейські, скрутили, а перед цим я почув, як один з поліцейських сказав: "Уберите этого". Наразі мені кажуть, що я у статусі свідка за подіями, які відбулися ще 4 листопада минулого року. Також кажуть, що нібито на мене заведено оперативно-розшукову справу за перекриття вулиць. Жодної підозри впродовж цього року мені не оголошували. Також не викликали на допити. Я зараз очікую на свого адвоката. Думаю, що мене затримали, щоб зірвати нашу сьогоднішню акцію біля Верховної Ради", - сказав Доротич.

Також лідер руху запитав у поліцейського, чи може залишити відділ поліції, однак його не випускають.

Кореспондент УНІАН з місця події повідомляє, що підприємців, які вийшли на мітинг, силовики відтісняють з вулиці Грушевського на площу Конституції.

Біля парламенту сьогодні зранку проходить акція "Збережіть спрощену систему оподаткування!", організована рухом "SaveФОП". В урядовому кварталі дуже багато поліцейських. Підприємці зібралися на площі Конституції та прилеглих до будівлі парламенту вулицях і вимагають від депутатів ухвалити законопроекти, якими передбачено скасування положень законодавства про обов'язкове використання касових апаратів. Ці проекти законів парламент має розглядати позачерговому засіданні о 16:00.

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Позачергове засідання парламенту

Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на вимогу 165 народних депутатів позачергового засідання парламенту в четвер, 23 вересня, о 16:00.

На порядку денному - чотири законопроекти, які стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Серед них два проекти закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України та Податкового кодексу щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Також у порядку денному законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходу до визначення обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування та законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеного обліку доходів фізичних осіб - підприємців.

Автори: Денис Прядко, Дмитро Хилюк, Надя Пришляк, Антоніна Доломанжи