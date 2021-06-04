Інцидент стався в Арцизі на вулиці Садовій.

У місті Арциз Одеської області поліція перевіряє факт вбивства собаки на вулиці.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, сьогодні в правоохоронні органи із заявою звернулася 61-річна жінка.

«За її словами, вранці, коли вона годувала поруч з будинком бездомного собаку, почула хлопок, після якого тварина впала. Вона хотіла сфотографувати собаку, який перестав подавати ознаки життя, але несподівано до них підійшов чоловік із сусіднього будинку і забрав тварину з собою, нічого не пояснивши», - йдеться в повідомленні.

Зазначені відомості зареєстровано у встановленому порядку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події.

Водночас, у соціальних мережах очевидці повідомляють, що інцидент стався в Арцизі на вулиці Садовій. Зазначається, що жінка йшла на роботу, а поруч з нею йшов чийсь собака в нашийнику. Раптово пролунав хлопок, собака, захлинаючись кров'ю, впав. Жінка, на яку потрапила кров тварини, хотіла зняти те, що трапилося, на відеокамеру мобільного телефону, але до неї підбіг сусід і завадив це зробити, намагаючись відібрати у неї телефон. Після чого взяв труп тварини і кудись відніс.

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Автор: Лариса Козова