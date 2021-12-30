Ще десятки людей отримали обмороження.

В Одеській області протягом грудня від переохолодження померли 17 безхатьків.

Про це у Facebook повідомив волонтер Сергій Пехтерєв.

"17 безхатьків померли від холоду в Одесі та області в період з 1 по 29 грудня", - написав він.

Пехтерєв також зазначає, що десятки безхатьків дістали обмороження, після чого їм ампутували руки та ноги.

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Раніше повідомлялося, що у Львові на колії знайшли нетверезого чоловіка, який був непритомним. Його госпіталізували з обмороженням.

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