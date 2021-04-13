77-пенсіонерка з Одещини померла від опіків, які отримала під час спалювання сміття / фото depositphotos.com
У селищі Окни Одеської області 77-річна жінка померла від опіків, які дістала під час спалювання сміття.
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Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Пенсіонерка спалювала сміття на подвір'ї, але вогонь раптово перекинувся на її одяг.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «раптова смерть». Зараз проводяться слідчі дії.
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