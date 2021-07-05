В Одеській області понад сто населених пунктів залишилися без електрики через аварію на Молдовській ДРЕС.
Як повідомили журналістам у ДТЕК "Одеські електромережі", аварія сталася сьогодні, 5 липня, приблизно о 13:40.
"Сталося аварійне відключення лінії 110 кВ Молдавської державної районної електричної станції, яка живить наші підстанції "Роздільна" і "Кучургани" в Одеській області", - повідомили в компанії.
Зараз повністю знеструмлені 96 населених пунктів регіону і ще 47 - частково - в Роздільнянському та Одеському районах.
У компанії заявляють, що відновлення електропостачання стане можливим лише після усунення несправностей на обладнанні Молдовської ДРЕС.
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Довідка УНІАН. Молдавська державна районна електростанція - велика теплова електростанція, розташована в місті Дністровськ, що підпорядковується державній адміністрації Тирасполя у складі невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Запущена в експлуатацію 26 вересня 1964.
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