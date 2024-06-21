Група пересувалася кількома мікроавтобусами, коли її накрили правоохоронці.

Правоохоронці затримали рекордно велику групу людей, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою на Одещині. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела.

"Сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом "ГрР" успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою. В районі Обжили (Україна) – Плоть (Молдова) виявили 5 транспортних засобів (4 мікроавтобуси і 1 супровідна машина). У цих авто були 47 людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, та 7 організаторів", – повідомляє він.

За словами Глаголи, зараз тривають слідчі дії та ведеться пошук інших причетних до цього каналу переправки людей через кордон.

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Журналіст не уточнив, кими є ті 47 осіб, яких намагалися переправити через кордон. Не сказано також, в якому напрямку вони прямували – в Україну, чи в Молдову. На опублікованій ним світлині видно, що серед затриманих виключно білі чоловіки, тож, ймовірно, йдеться про канал втечі за кордон українських ухилянтів.

Разом з тим Глагола зауважує, що за переправку однієї людини організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів. Тож перехоплена група мала принести організаторам величезний дохід.

Як ухилянти тікають за кордон: останні новини

Як писав УНІАН, більшість спроб незаконного перетину кордону відбувається поза межами офіційних шляхів, де можна легально перетнути кордон. Щодня прикордонники затримують порушників на різних ділянках кордону. Як і раніше, більшість таких спроб залишаються на кордоні з Молдовою та Румунією. Хоча і на інших ділянках кордону такі спроби також фіксуються.

Також ми розповідали, що ДПСУ доводиться посилено працювати у туристичних районах Прикарпаття через те, що там проходять маршрути, якими тікають ухилянти. На залізничних станціях в Івано-Франківській області прикордонники перевіряють документи в громадян та "активно шукають ухилянтів".

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