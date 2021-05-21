Рятувальники витягли тіла двох загиблих.

У Калуському районі Івано-Франківської області сталася смертельна аварія з вантажівкою. Машина зірвалася в річку.

Як розповіли в поліції області, вантажний автомобіль-лісовоз КамАЗ з'їхав з дороги близько 22:09 в селі Шевченкове Вигодської ТГ та впав у воду з мосту. Двоє людей загинули.

"Тіла двох загиблих знайшли та витягли працівники ДСНС, ще один чоловік отримав травми, йому медики надавали допомогу", - повідомили правоохоронці.

Читайте такожУ Миколаєві мати, яка зарізала немовля, не змогла прийти на суд: знову народилаЗа попередньою інформацією, загиблі - водій 1979 року народження, житель села Лолин та пасажир 1994 року народження, який жив у селі Підліски.

Ще одного пасажира 1991 року народження забрали до лікарні.

Причину аварії встановляє розслідування, однак попередньо, водій не впорався з керуванням.

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Автор: Катерина Комолова