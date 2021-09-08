Як розповіли у поліції, родичі намагалися розпиляти болгаркою патрон до крупнокаліберної стрілецької зброї.

На Рівненщині під час спроби розпиляти боєприпас травмувалися двоє родичів – тітка та племінник.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, близько 20:00 7 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні з множинними вогнепальними пораненнями доставлені двоє жителів села Моквин.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілі отримали на подвір’ї за місцем проживання внаслідок розриву патрона до крупнокаліберної стрілецької зброї (12,7×108 мм).

Родичі намагалися розпиляти боєприпас болгаркою / фото rv.npu.gov.ua

"Родичі намагалися розпиляти його болгаркою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 71-річної жінки медики попередньо діагностували політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні поранення тіла. А її 54-річний племінник із тяжкими травмами наразі без свідомості перебуває у реанімації.

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Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за фактом незаконного поводження з бойовими припасами чи вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

У поліції додали, що, за словами жінки, боєприпас вона знайшла у лісі орієнтовно місяць тому. А вчора вони вирішили зробити деталь до побутового пристрою.

Нагадаємо, у центральній частині Кропивницького правоохоронці нещодавно виявили тайник з бойовими засобами ураження. Схрон зі зброєю та боєприпасами був облаштований у приватному будинку, що на одній з центральних вулиць міста.

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Автор: Світлана Макринська