Гелікоптер планують передати ЗСУ.

На території Одеської митниці у вантажному контейнері виявили багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що гвинтокрил Мі-2 виявлено сьогодні, 31 жовтня, під час проведення обшуку.

"У вантажному контейнері виявлено гвинтокрил Мі-2, що перебував там з 2007 року", - повідомили в прокуратурі.

Після проведення відповідних слідчих дій буде вирішено питання щодо передачі гвинтокрила ЗСУ.

В прокуратурі уточнили, що наразі здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці під час розпорядження залежаними вантажами (ч. 2 ст. 364 КК України).

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що в зоні діяльності Одеської митниці перебуває 138 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 180 днів. Згідно з діючим законодавством, вони повинні були взяті митницею на баланс для подальшої передачі цього майна у дохід держави. Проте жодних заходів з цього питання митницею не вживалося.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів вже виявлено консервовані продукти, алкоголь, швейні машини, автомобілі, спортінвентар, взуття тощо. Вказане майно буде передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як уточнили в ДБР, наразі встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила в Україну.

За інформацією ДБР, діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії РФ проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера, буде надана правова оцінка.

Знищені гелікоптери РФ

31 жовтня у Псковській області РФ вибухнуло два вертольоти Ка-52 "Алігатор" і ще два суттєво пошкоджено.

Зранку 31 жовтня на Херсонщині українські зенітники збили російський вертоліт Ка-52.

Загалом з 24 лютого українськими захисниками було знищено 253 російських гелікоптери.