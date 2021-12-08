За даними поліції, чоловік завдав дівчині понад 20 ножових поранень, а потім викинув її з четвертого поверху.

На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві 22-річної дівчини.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області, тіло невідомої жінки 6 грудня виявив у дворі одного із будинків обласного центру місцевий житель.

Зазначається, що чоловік побачив його, вигулюючи собаку. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть і повідомили про це до поліції.

Читайте такожПід Полтавою дівчина імітувала своє викрадення, щоб втекти до хлопця у РФ"При попередньому огляді судово-медичний експерт виявив на тілі дівчини понад 20 ножових поранень. Окрім того, невідомий після вбивства, викинув її з четвертого поверху. Загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчі, працівники карного розшуку, криміналісти, кінологи. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські за кілька годин встановили й особу підозрюваного, і його місцеперебування. Це – житель Лановецького району, 2002 року народження. Він орендував у Тернополі квартиру.

За словами підозрюваного, він познайомився зі своєю жертвою за кілька годин до вбивства. Між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік почав завдавати новій знайомій удари ножем.

За інформацією поліції, після вбивства тіло дівчини він виніс на балкон, де вона пролежала ще 12 годин, а вранці 6 грудня викинув його на вулицю. Одяг своєї жертви та особисті речі виніс на смітник біля будинку. У квартирі прибрав та втік. Оперативники знайшли підозрюваного в одному з районів Тернопільської області.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК та оголосили підозру згідно ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині знайшли рештки 23-річної дівчини з Закарпаття, про зникнення якої її мати повідомила 30 листопада. Мешканка Ужгорода поїхала зі своєю маленької дитиною до друзів, після чого її вбили.

25-річного підозрюваного затримали, у його помешканні знайшли та вилучили наркотики. Йому та його спільниці загрожує відповідальність за статтею про навмисне вбивство.

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Автор: Світлана Макринська