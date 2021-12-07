Жертвою зловмисників став їхній партнер по наркобізнесу.

В Одеській області за жорстоке вбивство медика судитимуть чотирьох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт щодо організатора і трьох спільників, обвинувачених у вбивстві 36-річного лікаря.

Читайте також"Жарт підлітків": в Одесі школярка випила отруйний "коктейль"Зазначається, що закривавлене тіло потерпілого, який виявився колишнім "компаньйоном" фігурантів, виявили влітку на території непрацюючого заводу "Центроліт".

Слідством встановлено, що в червні цього року четверо чоловіків у віці від 19 до 21 років вирішили організувати незаконний бізнес, пов'язаний зі збутом наркотичних засобів. У спільники залучили потерпілого. Надалі між "бізнесменами" виникли непорозуміння, і медика вирішили вбити. Для цього зловмисники на території колишніх складських приміщень заводу, в передмісті Одеси, підготували спеціальне місце і заманили до нього потерпілого під приводом зустрічі з постачальниками наркотиків.

"Коли чоловік прибув на склади, спільники почали душити його і завдали близько 14 ударів ножем у шию, голову і спину. В результаті, потерпілий помер від крововтрати. Потім, щоб приховати сліди злочину, подільники присипали тіло землею і зникли з місця злочину на автомобілі жертви", - розповіли в прокуратурі.

Крім того, вони забрали з собою ключі від квартири медика і намагалися згодом до неї проникнути.

Фігурантам інкримінують умисне вбивство, заволодіння транспортним засобом та порушення недоторканності житла.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня поточного року в Одесі затримали підозрюваних у жорстокому вбивстві чоловіка, тіло якого виявили в тунелі колишнього заводу. Інформація про зникнення загиблого – жителя одного з сіл Одеської області - надійшла до правоохоронних органів 22 червня від його матері. Троє підозрюваних переховувалися в Одесі, один – на території Дніпропетровської області, звідки родом. Всі четверо заарештовані.

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Автор: Лариса Козова