На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка Рівненського району сталося ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що аварія сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію «101» 5 червня о 10:55.
На місці події загинули водій та пасажир автомобіля Seat Inca, а водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca отримали травми.
«Рятувальники деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах», – говориться у повідомленні.
Травмованих госпіталізували у лікувальні заклади міста Рівного.
Наразі усі обставини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група поліції.
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