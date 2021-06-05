Ще дві людини постраждали, їх госпіталізували.

На автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка Рівненського району сталося ДТП, внаслідок якої загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що аварія сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію «101» 5 червня о 10:55.

На місці події загинули водій та пасажир автомобіля Seat Inca, а водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca отримали травми.

«Рятувальники деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах», – говориться у повідомленні.

Травмованих госпіталізували у лікувальні заклади міста Рівного.

Наразі усі обставини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група поліції.

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Автор: Катерина Шварц