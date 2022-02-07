До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з числа криміналітету.

Вінницькі правоохоронці затримали лідера міжрегіонального угруповання торговців зброєю та одного з його спільників.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Зазначається, що поліцейські спільно з працівниками УСБУ та прокуратури області ліквідували діяльність банди, яка організувала нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів на території України. До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з числа криміналітету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти впродовж 2021-2022 років організували незаконний збут зброї та боєприпасів для представників кримінальних кіл.

"Впродовж півроку оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності. Зокрема, ділки реалізували два автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами, вісім пістолетів різних марок – "ТТ", "Наган", "Браунінг" та "ПМ", три гранати, 300 штук набоїв", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Вінницької та ряду інших областей правоохоронці вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, набої до неї, 173 тис. грн та 11 тис. дол., отримані від продажу зброї, засоби зв’язку, автомобіль, інші докази злочинної діяльності.

Лідера угруповання та одного з його спільників під час чергової реалізації бойової зброї за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та "Альфа" поліцейські затримали на території Вінницької та Черкаської областей. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Суд взяв під варту обох затриманих на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в сумі 198 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині у будинку бойовика виявили схрон зброї та боєприпасів.