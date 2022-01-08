Попередньо, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем.

На Вінничині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, у якій загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, трагедія сталась у селі Тараски Хмільницького району в ніч на 8 січня в одній з кімнат будинку, де проживає багатодітна родина.

На момент початку пожежі в помешканні знаходились господарі та їхні п’ятеро дітей.

За словами т.в.о. керівника Хмільницького районного відділу поліції Андрія Наконечного, після ліквідації пожежі під уламками будинку рятувальники виявили мертвим 7-річного сина господарів.

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Інші члени родини не постраждали, вони встигли вийти з будинку.

Попередньо, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем.

Зазначається, що остаточна причина інциденту буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").

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