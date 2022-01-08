На Вінничині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі, у якій загинув 7-річний хлопчик.
Як повідомляється на сайті Нацполіції, трагедія сталась у селі Тараски Хмільницького району в ніч на 8 січня в одній з кімнат будинку, де проживає багатодітна родина.
На момент початку пожежі в помешканні знаходились господарі та їхні п’ятеро дітей.
За словами т.в.о. керівника Хмільницького районного відділу поліції Андрія Наконечного, після ліквідації пожежі під уламками будинку рятувальники виявили мертвим 7-річного сина господарів.
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Інші члени родини не постраждали, вони встигли вийти з будинку.
Попередньо, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем.
Зазначається, що остаточна причина інциденту буде встановлена після проведення відповідних експертиз.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки").