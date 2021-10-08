Зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth".

На Волині Служба безпеки України викрила інженера-програміста однієї з районних лікарень на підробці міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. "Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через Інтернет.

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За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2 тис. грн. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи – 1,5 тис. грн.

"За час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронні органи встановили імена усіх громадян, які скористались протиправними послугами зловмисника. Їхні дані будуть видалені із системи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підробка COVID-сертифікатів в Україні: що відомо

Автор: Світлана Макринська