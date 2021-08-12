Діти пішли порибалити, однак через сильний дощ опинилися посеред стихії.

В селищі Міжгір’я Закарпатської області на р. Ріка троє дітей опинились в пастці посеред води. Підрозділ ДСНС врятовав дітей та передав батькам.

Як повідомила у Facebook прес-служба ДСНС України, хлопчики 10 та 11 років пішли порибалити, однак через сильний дощ вода в річці почала швидко прибувати. Діти опинились посеред бурхливої стихії і не могли вибратись самотужки.

Хлопці почали кликати на допомогу, тож їх почули місцеві мешканці й викликали рятувальників.

Напередодні повідомлялось, що У Білгород-Дністровському районі Одеської області загинув 4-річний хлопчик, захлинувшись під час купання у морі.

НП сталася 10 серпня на 53-му кілометрі піщаної коси Чорного моря.

Багатодітна сім'я з Ізмаїльського району області приїхала на відпочинок. Встановлено, що хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою і мамою, яка відволіклася на чоловіка і двох дітей, що залишилися на березі.

29-річна жінка негайно витягла сина з води, але ознак життя він вже не подавав. Лікарі "швидкої", яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини.

Автор: Дмитро Захаров