Водій та пасажир не могли пояснити походження свого вантажу і не мали жодних документів на нього.

На Закарпатті патрульні виявили водія, який перевозив мотоцикл без реєстраційних документів

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття у Facebook, це трапилося на дорожній станції "Нижні Ворота".

Близько 2 години ночі інспектори зупинили автомобіль Fiat за порушення ПДР. У салоні перебували водій та пасажир.

Читайте такожУ Харкові легковик злетів з мосту в річку (фото)

Під час перевірки документів поліцейські помітили, що обоє чоловіків поводять себе підозріло і нервують. Окрім того, водій не міг пояснити який вантаж він перевозить у багажному відділенні.

Інспектори провели поверхневу перевірку і виявили там мотоцикл. Водій та пасажир не могли пояснити походження двоколісного транспортного засобу і не мали жодних документів на нього.

Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко