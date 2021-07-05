У скоєнні злочину підозрюють іншого українця. Його вже заарештували.

В польському місті Білосток жорстоко вбили українського заробітчанина. У скоєнні злочину підозрюють іншого українця.

За інформацією видання Kurier Poranny, між чоловіками сталася суперечка щодо приналежності окупованого Криму.

Як повідомляється, група іноземців приїхала до Польщі для роботи в будівельній компанії й проживали в будинку в Білостоку. За словами сусідів, раніше проблем з ними не виникало. До 2 липня - ввечері цього дня місцева поліція отримала повідомлення про знайдений у будинку труп 48-річного українця. За попередніми даними, він помер в результаті ножових поранень. На той момент в будинку знаходилися ще двоє білорусів. Правоохоронці почали пошуки четвертого мешканця, якого запідозрили у вбивства - з місця події він утік.

Незабаром його затримали в кущах біля будинку, він був п'яний.

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У поліції розповіли, що спочатку були затримані білоруси, проте після допиту і встановлення інших деталей їх звільнили.

"У неділю 41-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні вбивства", - розповів місцевий прокурор.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років, можливо навіть довічне ув'язнення. Свою провину він не визнає, свідчення давати відмовляється і каже, що не пам'ятає подію, оскільки був п'яний. На його одязі виявили плями крові.

За даними ЗМІ, підозрюваний приїхав до Білостоку нещодавно. Покійний українець повинен був влаштувати його на роботу.

Сьогодні суд заарештував підозрюваного на три місяці.

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Автор: Юрій Годован