Прорив стався поруч з новобудовою / скріншот з відео
У Святошинському районі Києва у вівторок, 3 жовтня, внаслідок прориву тепломагістралі окропом затопило вулицю біля столичного іподрому.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Прорив стався поруч з новобудовою. Через низьку температуру повітря вулицю, де сталася аварія, затягнуло паром.
Нагадаємо, нещодавно на вулиці Вацлава Гавела, 83 у Києві внаслідок масштабної аварії водопроводу водою затопило під'їзд і квартири житлового будинку.
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