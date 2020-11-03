Через низьку температуру повітря вулицю, де сталася аварія, затягнуло паром.

У Святошинському районі Києва у вівторок, 3 жовтня, внаслідок прориву тепломагістралі окропом затопило вулицю біля столичного іподрому.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Прорив стався поруч з новобудовою. Через низьку температуру повітря вулицю, де сталася аварія, затягнуло паром.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Вацлава Гавела, 83 у Києві внаслідок масштабної аварії водопроводу водою затопило під'їзд і квартири житлового будинку.

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Автор: Денис Прядко