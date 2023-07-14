Для укриттів закупили меблі за цінами, що значно перевищували ринкові.

Посадовців Шевченківської районної державної адміністрації та підрядників судитимуть за завдання 1 мільйона гривень збитків під час облаштування укриттів у школах та дитячих садках, інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3,7 млн грн.

"Договір із постачальником був укладений попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову", - зауважили у прокуратурі.

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Дії посадовців Управління освіти призвели до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад мільйона гривень. Окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та двох заступників начальника управління, а також двох підприємців за фактом розтрати бюджетних коштів та підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У межах досудового розслідування підозрюваним було обрано запобіжні заходи – застави на суму від 300 тисяч до одного мільйона гривень На майно фігурантів було накладено арешт.

Проблеми з облаштуванням Укриттів в Києві - що повідомлялося

Після трагедії з загибеллю від ворожого ракетного удару по Києву двох жінок і дитини, які не змогла потрапити до укриття в поліклініці, президент України Володимир Зеленський доручив перевірити стан всіх укриттів та сховищ по країні, а також можливість вільного доступу до них. 24 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні придатні для використання 77% укриттів.

26 червня Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке передбачає, зокрема, посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне утримання укриттів.

27 червня Кабінет міністрів України звільнив низку голів районних державних адміністрацій, на території яких були виявлені значні порушення щодо утримання укриттів та сховищ у належному стані. Крім того, деяким чиновникам оголосили догани.

На початку липня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що кожен третій навчальний заклад України досі не має власного бомбосховища, але робота з їх створення постійно триває.

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