З початку року кількість шахрайств в Україні зросла на 30%.

Про це повідомила речниця Національної поліції Україні Мар’яна Рева в ефірі інформаційного телемарафону 20 листопада. За її словами, люди мають розуміти, що шахраї, зокрема, ще й психологи.

"Кількість шахрайств з початку року збільшилась на 30%, у порівнянні з минулим роком. Зрозуміло, що шахраї почали адаптувати свої схеми під ту складну ситуацію, яку ми маємо в Україні. Це і ситуації які пов’язані з воєнним станом, і з пошуком рідних, насправді, цих схем є багато", - акцентувала Рева.

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Речниця Національної поліції зазначила, що з початком війни, однією із найпоширеніших схем стало шахрайство, пов’язане з орендою житла.

"Вона була одна з найрозповсюдженіших на початку війни, коли багато людей з прифронтових населених пунктів ринулись у західну частину держави у пошуках житла. Шукали через сайти відповідні оголошення про квартири і траплялося багато випадків, коли людей ошукували",-пояснила Рева.

Крім того, за словами речниці Нацполіції, значно збільшилася кількість онлайн-шахрайств.

"У нас збільшилась в двічі кількість онлайн-шахрайств, тобто ті, які вчиняються за допомогою інтернету. Це переказ коштів через фішингові сайти, це викрадення даних, надання своїх контактів, реквізитів банківських рахунків, паролів та іншого", - сказала Рева.

Вона додала, що згодом поліцейські почали отримувати повідомлення про шахрайства пов’язані із пошуком рідних.

"Тому що люди, як правило чомусь не звертаються до правоохоронних органів, не повідомляють про те, що їхні рідні, близькі не виходять на зв’язок, а виставляють інформацію в соцмережах. Крім того, люди не розуміють, що у своєму горі, біді, вони не можуть мислити холоднокровно і починають писати в соцмережах пости, надаючи просто всю інформацію - прізвище, ім’я, по-батькові, номери телефонів, адресу, всі можливі контакти. І зрозуміло, що їм такі нечесні люди починають телефонувати",- акцентувала Рева.

Вона пояснила, що шахраї телефонують і пропонують за винагороду надати інформацію про зниклого родича.

"Або навіть запропонувати з ним поговорити, що нібито він перебуває у них в полоні, вони прикидаються різними особами. І люди перераховують гроші. А потім розуміють, що насправді вони потрапили на гачок шахраїв. У такому випадку, обов’язково потрібно звертатися, в першу чергу, до поліції, і коли ви стали жертвою, і коли ми говоримо про тих, хто розшукує своїх рідних",- сказала Рева..

Речниця Нацполіції зазначила, що перш за все, люди повинні самі себе убезпечити і розуміти, що шахраї, в тому числі, ще й психологи. "Якщо говорити про телефонних шахраїв, то коли вони починають розмову, одразу відчувають, чи готові ви потрапити на гачок чи не готові",- пояснила Рева.

Вона порадила, щоб убезпечитись від телефонних та інтернет-шахраїв існує універсальне правило "Завжди перевіряти інформацію, дати собі час на те, щоб заспокоїтися…і критично ставитися до будь-якої інформації",- підкреслила речниця Націполіції.

Злочинність в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН 2 листопада, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що окремих категорій злочинів в Україні стало на 25% менше, порівняно з довоєнним періодом.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області псевдоволонтер привласнив понад 1,7 млн грн, які збирав нібито для допомоги Збройним силам України.

У Центрі протидії дезінформації повідомляли про шахраїв, які пропонували українцям отримати по 7 тисяч гривень нібито "з конфіскованих активів РФ".

А в Одесі арештанти отримували виплати для переселенців, перебуваючи у СІЗО.

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