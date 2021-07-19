Максим Кривош зазначив, що не планував нікого вбивати.

Максим Кривош, який рік тому захопив у Луцьку автобус з людьми, заявив, що в його плани не входило когось вбивати. Він також запевнив, що не намагався вбити поліцейських, а лише зробив кілька попереджувальних пострілів.

Про це "луцький" терорист розповів у інтерв'ю УНІАН.

За його словами, поліцейські довго не вірили, що все, що відбувається, правда, а українці не вірили навіть через кілька днів.

"Я з самого початку подзвонив на лінію "102", попросив, щоб не було провокацій, щоб в радіусі 30 метрів поліцейських не було, людей не було. Під'їхало три патрульні машини, одна встала на відстані 10 метрів. Вони не захотіли чути мене, довелося зробити кілька попереджувальних пострілів вгору, щоб дати зрозуміти, що все це реально", - зазначив терорист.

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При цьому він вказав, що саме ці попереджувальні постріли йому інкримінують як замах.

"У суді допитують серед постраждалих сім поліцейських, які слізно розповідають, як я намагався їх убити. Важка стаття У мене - замах на життя поліцейського (передбачає довічне ув'язнення, - УНІАН). Але всім зрозуміло, що у мене протягом дня було багато можливостей вбити поліцейського, починаючи від генерала Коваля, який був перемовником, і закінчуючи патрульними", - пояснив Кривош.

Також він запевнив, що не планував нікого вбивати.

"Хочу розчарувати тих, хто любить бойовики з кров'ю - кров в мої плани не входила. Пролилася б кров поліцейського, заручника, вона б дискредитувала ідею того, що я робив. Якби я зрозумів, що ситуація виходить з-під контролю, перформанс був би припинений. Це не теракт, це – перфоманс", - підсумував Луцький терорист.

Захоплення заручників у Луцьку: що відомо

21 липня 2020 року озброєний житель Волині Максим Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус "Краснілівка-Берестечко" з 13 пасажирами. Увечері того ж дня співробітники СБУ спільно з Нацполіцією звільнили всіх заручників і затримали зловмисника.

У суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом. Під час перебування під вартою Кривош встиг оголосити голодування - йому не сподобалися умови в СІЗО.

Психіатрична експертиза визнала осудність Максима Кривоша.

17 лютого до суду направили обвинувальний акт щодо Максима Кривоша.

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Автор: Анастасія Горбачова