Зараз підозрюваний перебуває в СІЗО Луцька.

Психіатрична експертиза, яку провели луцькому терористу Максиму Кривошу, обвинуваченому в захопленні автобусу з заручниками, визнала його осудність.

Про це пише сайт "Перший" із посиланням на власні джерела.

Ще у листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша. 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

Читайте такожЛуцький терорист планував захопити собор, де раніше навчався у семінарії

Як пише ЗМІ, наразі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним, а за неофіційною інформацією, він перебуває в Луцькому СІЗО.

Захоплення заручників у Луцьку: деталі

21 липня у Луцьку озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинились 13 осіб. Ввечері всі захоплені громадяни були звільнені, а чоловіка затримано. Кривошу 44 роки, він двічі судимий.

23 липня суд обрав Кривошу запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). У суді Кривош назвав свій вчинок перфомансом.

Під час перебування під вартою Кривош навіть встиг оголосити голодування - йому не сподобалися умови в СІЗО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован