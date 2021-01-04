В Одесі зловмисник облив бензином тютюновий кіоск, автомобіль і погрожував перехожим ножем.
Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції в Одеській області, зловмисника затримали сьогодні в Київському районі міста патрульні й очевидці того, що сталося.
Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ільфа і Петрова «неадекватний чоловік» облив бензином чужий автомобіль, тютюновий кіоск, погрожує ножем перехожим, а також - чоловікові заявниці.
Коли інспектори прибули на місце, заявниця описала підозрюваного, вказавши напрямок, в якому він втік. Жінка також пояснила, що за зловмисником погнався її чоловік.
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При обстеженні прилеглої території патрульні побачили чоловіка заявниці, який біг за порушником.
«Спільними зусиллями екіпажу і небайдужих громадянин (чоловік жінки, яка телефонувала в поліцію - УНІАН) затримали агресивного чоловіка і передали санітарам спеціалізованої швидкої допомоги», - повідомили в управлінні.
Також на місце події викликали слідчих для встановлення подробиць та обставин того, що сталося.
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