На окупованій частині Херсонської області знайшли вбитим жителя Криму, що розвозив автохімію по населених пунктах.
Голова Асоціації вантажних перевізників та експедиторів окупованого півострова Анатолій Цуркін заявив, що Ігор Погребенко ще 9 листопада зник у районі Нової Каховки. Наступного дня його мікроавтобус знайшли спаленим. "Хлопець був відповідальний, підтримував "СВО", допомагав військовим", - додав він.
Російський "воєнкор" Ыгор Димитрієв заявив, що тіло Погребенка виявили в промисловій зоні поблизу Нової Каховки. За його словами, чоловік був убитий пострілом в голову з автомата. У нього залишилася дитина і вагітна дружина.
При цьому пропагандист каже, що те, що відбувалося на окупованих територіях "не надто відрізнялося від того, що було на Донбасі в 2014-2015" роках.
Злочини на окупованих територіях
Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в селі на Херсонщині російський військовослужбовець розстріляв мирних людей.
У Волновасі окупанти розстріляли сім'ю з дітьми, коли ті спали у своєму будинку. У Росії заявили про "конфлікт на побутовому грунті".
А в Криму чоловік битою забив до смерті подружжя з Дніпропетровської області, які "погано відгукувалися про Росію".