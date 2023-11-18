Його автомобіль спалили.

На окупованій частині Херсонської області знайшли вбитим жителя Криму, що розвозив автохімію по населених пунктах.

Голова Асоціації вантажних перевізників та експедиторів окупованого півострова Анатолій Цуркін заявив, що Ігор Погребенко ще 9 листопада зник у районі Нової Каховки. Наступного дня його мікроавтобус знайшли спаленим. "Хлопець був відповідальний, підтримував "СВО", допомагав військовим", - додав він.

Російський "воєнкор" Ыгор Димитрієв заявив, що тіло Погребенка виявили в промисловій зоні поблизу Нової Каховки. За його словами, чоловік був убитий пострілом в голову з автомата. У нього залишилася дитина і вагітна дружина.

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При цьому пропагандист каже, що те, що відбувалося на окупованих територіях "не надто відрізнялося від того, що було на Донбасі в 2014-2015" роках.

Злочини на окупованих територіях

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що в селі на Херсонщині російський військовослужбовець розстріляв мирних людей.

У Волновасі окупанти розстріляли сім'ю з дітьми, коли ті спали у своєму будинку. У Росії заявили про "конфлікт на побутовому грунті".

А в Криму чоловік битою забив до смерті подружжя з Дніпропетровської області, які "погано відгукувалися про Росію".

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