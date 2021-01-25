Рятувальники ведуть пошук рибалок \ скриншот з відео
На Черкащині під час риболовлі втопилися троє осіб, серед яких 10-річна дитина.
Читайте такожНа Харківщині три дитини провалилися під лід на ставку, двоє загинулиПро це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За інформацією свідків, 24 січня у селі Бучак Канівського району під час риболовлі на Дніпрі (на відстані 250 м від берега) провалилися під лід та, за попередніми даними, потонули троє осіб, серед яких дитина 2010 року народження.
Станом на ранок 25 січня доля рибалок залишається невідомою, пошукові роботи тривають.
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