Поліція встановлює обставини цього інциденту.

У Чернігові госпіталізовано 13-річного хлопчика, який випав з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі житлового будинку.

Читайте такожВ Києві лікарі ведуть боротьбу за життя школяра, який випав з вікна ліцею (відео)Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій з громадськістю Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, інцидент стався в ніч з суботи на неділю.

За словами речниці обласної поліції Юлії Ковтун, хлопчик залишився живим і зараз перебуває в лікарні.

«Поліція встановлює обставини цього інциденту. Поки зарано говорити про його причини», - зазначила вона.

За попередніми даними поліції, родина, в якій проживає хлопчик, характеризується позитивно. Поліція з метою перевірки вилучила за місцем проживання хлопчика всю комп'ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства неповнолітнього), що карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

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Автор: Ірина Синельник