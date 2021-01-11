Сьогодні жителі п’ятьох населених пунктів області вийшли на протести, вимагаючи здешевлення тарифів на газ.

У Чернівецькій області жителі п’ятьох населених пунктів влаштували акції протесту у зв’язку з підвищенням тарифів на споживання і транспортування газу.

Читайте такожНа Полтавщині перекрили трасу через високий тариф на газ (фото)Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці приблизно 20 жителів села Оршівці Кіцманського району перекрили рух транспорту на трасі національного значення на кордоні Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Учасники пікету заявили, що вимагають від органів місцевої влади звернутися до керівництва держави щодо ухвалення рішення про перегляд вартості газу для споживачів.

Водночас понад 100 жителів села Мамаївці Кіцманського району перекрили рух транспорту на автомобільній трасі в цьому населеному пункті. Жителі безперервно рухаються пішохідним переходом.

За словами мітингувальників, однією з їхніх вимог є термінове скликання сесії сільської ради, на якій депутати мають звернутись до Кабміну й президента України щодо зниження вартості газу.

Аналогічну акцію протесту наразі проводять приблизно 30 жителів села Дубівці Кіцманського району, які також перекрили рух транспорту на міжнародній трасі у своєму населеному пункті.

Також сьогодні приблизно об 11:00 група жителів Чернівців зібралась під приміщенням міської ради у рамках «тарифного» протесту.

«Нас обурює підвищення цін за газ і те, що ми маємо платити за транспортування газу нашими трубами. Хай тоді орендують труби і платять за оренду вже нам, або ж знижують ціну», –розповів учасник пікету Василь Давидович.

До мітингувальників вийшов заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк, який повідомив людям, що мера міста Романа Клічука наразі немає на місці. Тому учасники акції протесту прийняли рішення щодо перенесення протесту на ранок вівторка, 12 січня.

Крім того, «тарифний» протест триває і в селі Атаки Хотинського району на межі Чернівецької та Хмельницької областей. У цьому населеному пункті понад 100 людей блокують рух транспорту на міжнародній трасі, вимагаючи від влади скасувати рішення про подорожчання вартості газу.

Учасники пікету безперервно ходять пішохідним переходом з плакатами «Пане президенте, ми теж хочемо кататися на лижах, а не виживати у злиднях», «Ні тарифному геноциду».

Підвищення тарифів на розподіл газу: що відомо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала нові тарифи на розподіл газу, введені в дію з 1 січня 2021 року.

Середній тариф операторів газорозподільних мереж по країні становить 1,53 грн за куб. м.

З січня 2020 року споживачі газу отримують дві окремі платіжки: за газ як товар і вартість його транспортування і розподілу. Плата за розподіл газу вноситься щомісячно однаковою сумою (абонплатою).

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Автор: Микола Кобилюк